Sostenibilità: in Italia solo l'1,76% delle imprese redige apposito bilancio

Alessandra Caparello 25 ottobre 2021 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

In Italia la sostenibilità è ancora un miraggio, e le imprese sono ancora lontane dall’adottare politiche realmente sostenibili e in grado di influire sull’ambiente e sul benessere della collettività. Lo rivela la ricerca “SOSTENIBILITÀ ALLA SBARRA”, report realizzato da ConsumerLab – centro studi specializzato in sostenibilità – e dedicato ad analizzare lo stato di avanzamento della trasformazione sostenibile delle Imprese e le influenze che orientano i consumi.Dallo studio di ConsumerLab emerge come in Italia solo l’1,76% delle piccole imprese con più di 20 addetti pubblichi un Bilancio di Sostenibilità, percentuale che crolla allo 0,63% per le aziende con meno di 10 dipendenti.Analizzando le grandi realtà, si scopre che solo il 28.2% delle 1.915 principali Imprese italiane presenta un Bilancio: di queste le prime 345 banche operanti in Italia si fermano al 18,2%; delle 76 Società di Assicurazione il 27,6% lo presenta. Tutto ciò nonostante quasi 1 pubblicità su 5 diffusa nel nostro paese (il 19% del totale) inserisca la parola sostenibilità nei messaggi diretti al pubblico: di queste quasi la metà (il 46%) fa riferimento al tema della sostenibilità ambientale.