Sostenibilità: Poste entra negli indici Euronext Vigeo-Eiris World 120 e FTSE4GOOD

11 dicembre 2019

Poste Italiane entra negli indici Euronext Vigeo-Eiris World 120 e FTSE4GOOD, confermandosi così azienda ai più alti livelli di sostenibilità in ambito globale.Lo annuncia lo stesso gruppo guidato da Matteo Del Fante sottolineando come l’indice Euronext Vigeo-Eiris seleziona due volte l’anno le 120 società quotate col livello più alto di capitale flottante in Europa, Nord America e Asia-Pacifico analizzando le più avanzate prestazioniambientali, sociali e di governance. Dopo l’assessment sulle performance aziendali, che si è svolto nel secondo semestre 2019, Poste è stata inclusa anche negli indici regionali Euronext Vigeo Eurozone 120 e Europe 120.È la prima volta che Poste Italiane viene inclusa nel prestigioso indice internazionale. L’Azienda, inoltre, conquista il terzo posto nella valutazione delle performance ESG - Enviromental, Social and Governance - svolta da Vigeo Eiris sia tra le 134 aziende a livello mondiale, sia tra le 46 a livello europeo del settore “Transports and Logistics”.