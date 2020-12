Sostenibilità: Leonardo nella 'Climate A List' dell’organizzazione internazionale CDP

Titta Ferraro 8 dicembre 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Leonardo entra a far parte della “Climate A List 2020” dell’organizzazione no profit internazionale CDP (ex Carbon Disclosure Project), la lista che include le società leader a livello mondiale - sulle oltre 5.800 analizzate - nel contrasto al cambiamento climatico, stilata sulla base di informazioni su impatti, rischi e opportunità legati all’ambiente, richieste da oltre 515 investitori, che rappresentano 106 trilioni di dollari di masse gestite."Entrare nella A List premia l’impegno concreto di Leonardo nel contrasto al cambiamento climatico gestendo i possibili rischi e cogliendo le opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “Dai nostri siti industriali alle soluzioni innovative per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, quello di Leonardo è un impegno per la crescita sostenibile, per le persone e per il Pianeta”.La sostenibilità trova ampio spazio nel piano strategico Be Tomorrow - Leonardo 2030, che intende promuovere un rinnovato approccio al tema, considerando il business, la governance, gli impatti sociali e i fattori ambientali in una prospettiva di lungo periodo e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.