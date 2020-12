Sostenibilità: Iren tra le 8 società italiane ai vertici della classifica mondiale CDP

Titta Ferraro 8 dicembre 2020 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Iren è tra le 8 società italiane che hanno ricevuto il più alto riconoscimento (livello A) per le azioni e le strategie messe in campo per ridurre le emissioni, mitigare i cambiamenti climatici e sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio, sulla base dei dati riportati dall'azienda attravai vertici della classifica mondiale CDP erso il questionario sul cambiamento climatico 2020 di CDP.Sulla base dei punteggi assegnati da CDP, Iren è tra le 270 imprese a livello mondiale che hanno ottenuto un livello A per le performance ambientali per mitigare i cambiamenti climatici.“La sostenibilità - commenta Moris Ferretti, Vice Presidente di Iren - si conferma un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo al 2025 e ben 2,2 miliardi di euro di investimenti su 3,7 complessivi previsti in arco piano saranno indirizzati in questa direzione. Vogliamo affermare la nostra leadership nella sostenibilità attraverso lo sviluppo della multicircle economy, estendendo il concetto di economia circolare alla natura multi-business del Gruppo forti di una visione industriale a lungo termine focalizzata sull’uso consapevole ed efficiente delle risorse”.