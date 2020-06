Sospensioni al ribasso a Piazza Affari, stop anche per Mediobanca

Redazione Finanza 9 giugno 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Tornano prepotenti oggi le vendite sul Ftse Mib con l'indice guida di Piazza Affari che cede oltre il 2% dopo i forti rialzi delle scorse settimane. Al momento risultano sospesi per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo Mediobanca (-5,4% a 6,93 euro), UBI (-4,9%) e Tenaris (-3,54%).Stop momentaneo anche per CNH a -1% circa dopo che in avvio era invece stata sospesa al rialzo arrivando a +10% sull'effetto dell'Ipo boom di Nikola a Wall Street.