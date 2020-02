Sorpresa Fca a inizio 2020: vendite crescono mentre il mercato fa -5,9% a gennaio

Titta Ferraro 3 febbraio 2020 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Segno meno per il mercato auto in Italia nel primo mese del 2020 con un calo del -5,9% delle immatricolazioni a gennaio. I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziano 155.528 immatricolazioni rispetto alle 165.271 unità di gennaio 2019. In controtendenza Fca che a gennaio fa meglio del mercato con +0,2% di immatricolazioni, dato che segna un'inversione di tendenza rispetto alla sottoperformance di mercato evidenziata nel corso di tutto il 2019. La quota di mercato del gruppo FCA è pertanto salita al 25,64% dal 24,09% di un anno fa.