Sondaggi confermano agosto nero di Salvini: Lega si sgonfia, giù anche M5S

Titta Ferraro 30 agosto 2019 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Lega giù nelle intenzioni di voto e scende la fiducia in Salvini. E' quanto emerge dal sondaggio eseguito dall'Istituto Piepoli il 27 agosto, su un campione di 505 casi. La crisi di governo voluta dal leader leghista Matteo Salvini non manca di provocare dei sussulti nelle intenzioni di voto degli italiani con la Lega al 32%, in calo di ben 4 punti percentuali rispetto a un mese prima. Guadagna leggermente il Pd, secondo partito al 23,5% (+1 punto), mentre scende il M5S al 16,5% (-1 punto).Nicola Piepoli, in un articolo pubblicato oggi su La Stampa, rimarca come per la Lega in realtà "si tratta del normale assestamento di un partito di massa, che comunque mantiene l’apprezzamento. I movimenti positivi riguardanti Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono del tutto marginali e non sintomatici di particolari tendenze".Piepoli si sofferma sul fatto che il 55% degli italiani boccia il governo M5S-Pd Ma sette su dieci sono contrari alle elezioni anticipate. "Solo un italiano su quattro pensa che la nuova maggioranza possa durare sino a fine legislatura - rimarca Piepoli - . Una minoranza degli italiani si dice contrario all'esistenza stessa d'una coalizione Pd-M5S, sostenendo che non dovrebbe durare neppure un giorno; mentre la maggioranza assoluta dei «positivi» si augura che il governo nascente sia di legislatura".