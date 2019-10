Sondaggi castigano forze di governo, Lega al 34% e Renzi scavalca Berlusconi

Titta Ferraro 22 ottobre 2019 - 18:48

MILANO (Finanza.com)

Sale Renzi dopo la Leopolda, la Lega torna ai livelli delle elezioni europee, mentre calano PD e M5s. E' quanto emerge dal sondaggio settimanale condotto da Swg per La7. Il sondaggio, realizzato tra il 16 e il 21 ottobre, vede Italia Viva di Matteo Renzi raggiungere il 5,6% e superare Forza Italia (5,5%); in netto calo le forze di governo: Pd giu' dello 0,6 al 18,8%, e Movimento 5 stelle dello 0,8 a 17,8%. In ascesa la Lega di Salvini dal 33,2 al 34% in scia alla manifestazione di Piazza San Giovanni.