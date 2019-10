Sondaggi castigano M5S dopo batosta Umbria, la Meloni avvicina muro del 10%

Titta Ferraro 30 ottobre 2019 - 14:16

Brusco calo del M5S, mentre avanzano Lega e Fratelli d'Italia in linea con quanto emerso dalle elezioni regionali in Umbria. L’ultimo sondaggio condotto dall’istituto Ixè per Carta Bianca (Rai 3) vede il Movimento 5 Stelle proseguire il trend negativo attestandosi al 19,5% dal 20,8% della rilevazione del 22 ottobre. Un mese e mezzo fa (10 settembre) era al 22%. In lieve calo l'altra forza di governo, il Pd, che si attesta al 19,5% dal 19,8% di una settimaan fa.Non carbura il nuovo movimento lanciato da Matteo Renzi. Italia Viva si posiziona al 3,7% dal 3,5% del 22 ottobre. La Lega si conferma primo partito con il 30,9% delle preferenze dal 30,5% precedente. Tra gli altri spicca il boom di Fratelli d’Italia al 9,5% dall'8,7% precedente, mentre Forza Italia si posiziona al 7,7% dall'8,1% precedente.In generale, dopo l'esito delle regionali in Umbria, il 53% degli italiani considera esaurita l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Gli effetti del voto umbro si ritrova anche nel gradimento dei leader politici: scende di 2 punti la fiducia in Conte, mentre sale della stessa misura Salvini, riducendo a soli 5 punti il divario tra i due. Sale anche la fiducia in Giorgia Meloni (32%), così come il suo partito, di poco sotto la doppia cifra.