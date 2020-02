Somec: vinte nuove commesse Landscape in Usa

Daniela La Cava 12 febbraio 2020 - 08:33

Somec annuncia l'acquisizione di tre nuove commesse per un valore complessivo di oltre 36 milioni di dollari nella divisione Landscape – segmento Building Façades.Tramite la controllata Fabbrica, il gruppo veneto si aggiudica tre nuove commesse per la progettazione e produzione di curtainwall per edifici a uso direzionale, due dei quali a Boston: un office tower di 28 piani con una superficie vetrata di oltre 250.000 mq con consegna prevista entro il 2023 ed un office building con facciata in vetro e terracotta, con consegna prevista entro il 2020. Il terzo progetto si trova a Chelsea, Manhattan: si tratta di un boutique office di 10 piani in prossimità della rinomata High Line, con consegna prevista entro il 2021.La società sottolinea che a sole due settimane dall’entrata nel gruppo, Fabbrica Works (che è controllata al 70%) è già operativa nella produzione dei moduli vetrati per i progetti in consegna 2020 e 2021, inerenti alla realizzazione di vetri curvati, lavorazione in cui l’azienda è altamente specializzata.Queste commesse rappresentano i primi ordini acquisti dal gruppo nel 2020 e si aggiungono ai nuovi ordini comunicati nel secondo semestre 2019 per 120 milioni di euro. Il backlog al 30 giugno 2019 era pari a 552 milioni.