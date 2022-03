Somec: sottoscritto contratto finanziamento con pool banche per 60 mln

Redazione Finanza 31 marzo 2022 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Somec ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine per l’importo massimo complessivo in linea capitale di 60 milioni di euro con un pool costituito da tre primari istituti bancari italiani. Nel dettaglio, nell’ambito dell’operazione di finanziamento, BNL BNP Paribas ha agito in veste di global coordinator, bookrunner, Banca Depositaria e Banca Agente, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Corporate & Investment Banking) e UniCredit in qualità di global coordinators e bookrunners.Il finanziamento, della durata massima di 78 mesi, si compone di tre linee di credito di tipo term suddivise in: una linea di credito di ammontare massimo fino a 30 milioni di euro destinata al sostegno dei progetti di internazionalizzazione e parzialmente assistita da una garanzia autonoma e a prima richiesta rilasciata da Sace; una linea di credito di ammontare massimo fino a 20 milioni di euro finalizzata a rifinanziare l’indebitamento bancario a medio lungo termine esistente e, per l’eventuale parte residua, a reintegrare la liquidità aziendale; una linea di credito di ammontare massimo fino a 10 milioni di euro disponibile per l’eventuale crescita per linee esterne del gruppo.