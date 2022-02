Somec sale al 100% di GICO

Redazione Finanza 16 febbraio 2022 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Somec ha annunciato di avere perfezionato l’acquisto anticipato del residuo 20% del capitale sociale di GICO – Grandi Impianti Cucine – , società leader nella fornitura chiavi in mano di grandi impianti per cucine di alta gamma. L’operazione dà seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 16 dicembre e porta Somec a controllare il 100% del capitale sociale di GICO, diventando socio unico della società."Controllare il 100% di GICO rappresenta un’operazione dall’alto valore strategico, sia poiché risponde all’interesse che sta sempre più riscontrando il settore del cooking professionale, confermato dai crescenti investimenti nell’hotellerie di lusso e nella ristorazione d’alta gamma, sia perché rafforza ulteriormente la focalizzazione del nostro Gruppo nel segmento Sistemi e Prodotti di Cucine Professionali” ha commentato Oscar Marchetto, Presidente di Somec. “Il supporto allo Chef Carlo Cracco nell’apertura del nuovo ristorante Cracco Portofino e la partecipazione al World Expo 2020 Dubai quale Silver Sponsor ufficiale del Padiglione Italia, rappresentano i progetti più recenti che confermano GICO quale realtà di eccellenza, emblema della professionalità Made in Italy".