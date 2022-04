Somec rafforza la sua presenza negli USA: finalizzate tre operazioni

Alessandra Caparello 19 aprile 2022 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Somec S.p.A. comunica di aver finalizzato una serie di operazioni strategiche negli Stati Uniti.La società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale ha reso noto che le operazioni suddette riguardano le divisioni dedicate a facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali e interiors personalizzati. La società nello specifico ha perfezionato, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive al closing, l’acquisizione di un ulteriore 20% del capitale sociale della propria controllata statunitense Fabbrica LLC.L’operazione, realizzata attraverso la propria controllata diretta 3.0 Partners USA Inc., dà seguito a quanto comunicato al mercato in data 3 gennaio 2022 e porta Somec ad incrementare la propria partecipazione indiretta di controllo di Fabbrica dall’attuale 50,9% al 70,9% complessivo. Somec, come si legge in una nota, ha anche costituito le società PIZZA GROUP LLC e MESTIERI USA INC., controllate americane delle società italiane del Gruppo.