Somec presenta domanda a Borsa Italiana per fare il salto su Mta

9 giugno 2020 - 10:07

Somec intende fare il salto sull'Mta. La società veneta, attualmente quotata sul listino Aim Italia, ha presentato a Borsa Italiana la domanda diammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (Mta) e richiesto l’approvazione e via libera da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo. La notizia scalda il titolo a Piazza Affari. In una seduta intonata alla cautela, l'azione Somec avanza dell'1,8%. Si ricorda che Somec è specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine.