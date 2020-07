Somec passa da Aim a Mta dal 4 agosto

simone borghi 31 luglio 2020 - 17:03

Somec, azienda trevigiana quotata su Aim Italia, specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, annuncia che Borsa Italiana ha disposto l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su MTA a partire da martedì 4 agosto 2020.