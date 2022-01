Somec: ordine da oltre 14 mln per restyling nave da crociera Azamara Onward

Daniela La Cava 11 gennaio 2022 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Somec, tramite la controllata TSI, ha acquisito una nuova commessa per il restyling completo della nave da crociera Azamara Onward per un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro. Nel dettaglio, Azamara ha affidato a TSI il restyling completo della nave con l’obiettivo di renderla più coerente con gli elevanti standard qualitativi del marchio. In particolare, TSI curerà il design, la produzione, l’ingegnerizzazione e l’installazione di cabine e suites, delle aree dedicate all’equipaggio, dei ponti alti con relative zone piscina, nonché delle SPA, zone relax e di tutte le aree pubbliche.I lavori, si legge nella nota, verranno realizzati presso i cantieri Damen di Amsterdam con il supporto e l’esperienza pluridecennale di un team di professionisti e operatori di TSI altamente specializzato e dedicato al service e retrofit. Per il settore, per TSI e per il neo segmento Interiors di Somec, si tratta del progetto più importante di sempre, sia per il valore dell’ordine che per la complessità gestionale e i tempi di realizzazione: i lavori saranno completati in meno di 4 mesi, con consegna prevista a fine aprile 2022.