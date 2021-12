Somec: nuovo progetto da 36 milioni di dollari nel distretto portuale di Boston

Giulio Visigalli 2 dicembre 2021 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Somec, tramite la controllata statunitense Fabbrica, ha acquisito una nuova commessa per un valore di oltre 36 milioni di dollari. Si tratta della realizzazione delle facciate del nuovo edificio situato all’88 Seaport Boulevard, nel distretto portuale di Boston.L’edificio sarà costituito da 18 piani e ospiterà circa 40 mila mq di uffici, 6 mila mq di negozi e 500 mq per spazi a uso civico e culturale, in uno dei quartieri più dinamici e attrattivi della città. L’inizio dei lavori è previsto per il secondo trimestre del 2022 con consegna entro il primo trimestre del 2023.Lo rende noto la società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa e specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi nel settore civile e navale. "É il miglior anno di sempre per il gruppo Somec e sono molto soddisfatto per questa nuova importante commessa di Fabbrica che segue di pochi giorni quelle ottenute per il Massachusetts General Hospital e per un prestigioso edificio tra la 5th e la 53rd a New York", ha dichiarato il presidente di Somec, Oscar Marchetto.Con gli ultimi ordini ricevuti, le commesse acquisite dal gruppo Somec da inizio anno salgono alla cifra record di 318 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini totale del gruppo al 30 giugno 2021 risulta pari a 826 milioni.