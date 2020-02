Somec: nuovi ordini per oltre 30 milioni di euro nel settore navale

Daniela La Cava 20 febbraio 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Somec ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, nella divisione Seascape – segmento Marine Cooking Equipment. Gli ordini, commissionati dal gruppo Fincantieri, riguardano la produzione e posa in opera delle aree catering per tre navi da crociera, con consegne previste tra il 2021 e 2023. E' quanto si apprende in una nota della società veneta che precisa che gli ordini ricevuti includono, tra l’altro, la realizzazione delle aree catering a bordo della quarta nave gemella per l’armatore Virgin Voyages.Con l’acquisizione di questo nuovo ordine il gruppo Somec, tramite la controllata Oxin , ha nel proprio backlog (portafoglio ordini) l’allestimento delle aree catering dell’intera flotta Virgin, composta da totali quattro unità. La prima nave della serie, Scarlet Lady, è stata consegnata all’armatore la scorsa settimana dal cantiere di Sestri Ponente, Genova.Somec comunica che sono superiori a 63 milioni di euro gli ordini comunicati da inizio anno e si aggiungono ai quelli annunciati nella seconda parte del 2019 per 120 milioni. Il backlog al 30 giugno 2019 era pari a 552 milioni.