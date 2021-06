Somec: nuovi ordini per 100 mln da Fincantieri, titolo vola dell'8%

Redazione Finanza 10 giugno 2021 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Somec, tramite la propria offerta Seascape nel Marine Glazing e Marine Public Area, ha annunciato di avere acquisito nuove commesse per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro (considerando anche le opzioni fissate a un controvalore di circa 40 milioni). Gli ordini, ricevuti da Fincantieri, riguardano la realizzazione chiavi in mano di involucri vetrati e aree pubbliche in nove navi da crociera di nuova generazione in costruzione indicativamente tra il 2022 e il 2028 nei cantieri di Marghera, Monfalcone e Ancona. "Anche in questa occasione, Somec è stata scelta per la capacità di gestire progetti complessi proponendosi come interlocutore unico per la realizzazione di involucri vetrati, aree pubbliche e sistemi di cucina di bordo - si legge nella nota del gruppo veneto -. Le competenze e la duttilità progettuale del Gruppo consentono di realizzare sinergie importanti nelle proposte commerciali e nella gestione integrata della commessa".Con gli ultimi ordini ricevuti, le commesse acquisite da inizio anno salgono a oltre 158 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini totale del gruppo al 31 dicembre 2020 era pari a 767 milioni di euro. A Piazza Affari il titolo Somec sale di oltre l'8% a 25,3 euro.