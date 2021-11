Somec: nuove commesse del valore di circa 29 milioni di euro

Alessandra Caparello 18 novembre 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Nuove commesse per un valore complessivo di circa 29 milioni di euro per Somec SpA, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, tramite le proprie linee di business dedicate ai sistemi ingegnerizzati di architetture navali e di creazioni di interni.Il valore comprende un contratto di 14 milioni di euro per il cliente MKM Yachts e uno di circa 15 milioni di euro – che comprende anche un’opzione pari a 7,3 milioni di euro - per il cliente Meyer Werft. Con gli ultimi ordini ricevuti, le commesse acquisite da inizio anno salgono a oltre 226 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini totale del Gruppo al 30 giugno 2021 era pari a 826 milioni di euro.