Somec: nuove commesse Landscape in Usa, ordini per oltre 51 mln$

Daniela La Cava 3 settembre 2020 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Per Somec prosegue la diversificazione nel settore civile. La società veneta società specializzata nell’ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine, ha annunciato di avere acquisito due nuove commesse per un valore complessivo di oltre 51 milioni di dollari statunitensi nella divisione Landscape – segmento Building Façades.Tramite la controllata Fabbrica LLC, il gruppo Somec si aggiudica due nuove commesse per la progettazione e produzione di curtainwalls per due edifici, ad uso direzionale e residenziale a New York City, entrambi con consegna prevista per l’anno 2021. Con queste nuove commesse salgono a oltre 220 milioni di euro gli ordini acquisiti dal gruppo Somec da inizio anno. Il backlog totale del gruppo al 31.12.2019 era pari a 638 milioni di euro, si precisa che è un dato di natura gestionale non assoggettato a revisione contabile.A Piazza Affari il titolo Somec avanza dell'1,27% a 16 euro.