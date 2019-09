Somec: nuove commesse Landscape in Usa, ordini per oltre $70 milioni

simone borghi 3 settembre 2019 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Somec ha acquisito nuove commesse per un valore complessivo di oltre 70 milioni di dollari nella divisione Landscape - segmento Building Façades. Tramite la controllata Fabbrica, il gruppo Somec parteciperà alla costruzione degli involucri vetrati e delle facciate per il Marble Collegiate Church Office Building, sulla 5th Avenue, a New York City. La consegna e l’installazione finale sono previste entro il 2021. La stessa Fabbrica parteciperà alla costruzione degli involucri vetrati per un edificio governativo, US DOT Volpe Exchange Project a Cambridge, Massachusetts. La consegna e l’installazione finale sono previste entro il 2021. Da inizio anno il gruppo Somec ha comunicato ordini ricevuti per oltre 260 milioni di euro, che si aggiungono al backlog al 31 dicembre 2018 di 431 milioni di euro.“Sono due progetti rilevanti per le caratteristiche costruttive e progettuali, entrambi sviluppati secondo i più elevati standard costruttivi e ambientali, che rappresentano molto bene la specialità di Fabbrica e il suo posizionamento unico, che il mercato ha pienamente riconosciuto” hanno dichiarato Alberto de Gobbi e Claudio Daniele, rispettivamente CEO e COO di Fabbrica LLC, che continuano “Il 2019 è per noi un’annata speciale, l’apertura di nuovo sito produttivo, l’acquisizione di commesse prestigiose: il riconoscimento di Fabbrica come realtà pienamente operativa e in rapida espansione che è già divenuta un punto di riferimento nel suo settore, a soli tre anni dalla sua nascita.”