Somec: intesa per l’acquisizione di Gino Ceolin. Entrerà in Mestieri

Somec ha annunciato di avere sottoscritto una lettera di intenti non vincolante con la società Gino Ceolin, nella persona del Socio Unico Franco Ceolin, per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della stessa. L’operazione è finalizzata all’ingresso della Gino Ceolin nel perimetro del Gruppo Somec attraverso la controllata Mestieri, costituita a febbraio scorso per ampliare l’offerta di specializzazioni nei progetti costruttivi di qualità italiana del gruppo e rafforzarne così la divisione di progettazione e creazione di interni personalizzati di alta gamma.