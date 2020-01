Somec entra nel capitale di Fabbrica Works

simone borghi 27 gennaio 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Somec avvia in Europa l’attività produttiva nel segmento Building Façades, facciate vetrate e curtain walls, mediante l’ingresso nel capitale di Fabbrica Works. La società, basata a Olmi di San Biagio di Callalta (TV) a pochi chilometri dalla sede principale di Somec, nasce dall’apporto di mezzi operativi e dell’esperienza pluriennale nella progettazione e produzione di moduli vetrati per facciate continue dell’imprenditore Gian Franco De Vidi, che rivestirà il ruolo di amministratore delegato.La nuova compagine societaria di Fabbrica Works, a seguito dell’ingresso nel capitale da parte di Fabbrica LLC per un importo pari a 70mila euro, è costituita per il 70% da Fabbrica LLC, controllata al 51% da Somec e per il 30% dall’imprenditore Gian Franco De Vidi.Somec compie quindi un altro passo nella realizzazione della strategia di crescita del gruppo attraverso investimenti mirati alla graduale internalizzazione delle fasi strategiche della catena del valore. L’ingresso nel capitale di Fabbica Works ha infatti la finalità di consentire al gruppo di presidiare le fasi di lavorazione nell’ambito di progetti Building Façades e di consentire, tramite una filiale europea, una presenza commerciale di Fabbrica LLC nel segmento Building Façades.