Somec: due nuovi ordini nel Marine Glazing per oltre 30 milioni di euro

Daniela La Cava 26 aprile 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Somec ha acquisito due nuovi ordini per complessivi 31 milioni di euro in Germania e Francia. Entrambe le commesse afferiscono al segmento dei Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, e in particolare al Marine Glazing.Lo rende noto la società specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale precisando che dal cantiere tedesco Meyer Werft sono stati acquisiti contratti relativi all’esecuzione di due nuove navi per il gruppo Carnival Cruise Line, per un valore di circa 18 milioni di euro. Si tratta della Carnival Jubilee, terza costruzione della serie “Mardi Gras”, dotata di una stazza di 183.900 tonnellate e una capacità di accoglienza per 5.400 ospiti.Somec si occuperà della realizzazione dei moduli prefabbricati delle terrazze, complete di balaustre e separazioni tra le balconate, oltre a tutti i parabrezza e le balaustre degli spazi aperti. La consegna dei lavori è prevista nel mese di ottobre 2023. A tale commessa seguirà un’altra costruzione in opzione, con consegna ad aprile 2026.