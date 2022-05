Somec: dagli Usa due commesse per 51 milioni di dollari

Daniela La Cava 4 maggio 2022 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Somec, tramite la controllata americana Fabbrica, ha acquisito due nuove commesse negli Stati Uniti per un valore complessivo di quasi 51 milioni di dollari. Gli ordini riguardano due edifici di nuova costruzione, rispettivamente a Boston e nella città di Philadelphia. I due progetti, segnala la società veneta, assumono un significato strategico rilevante non solo per il valore, ma anche perché vedono Fabbrica approdare per la prima volta a Philadelphia, sesta città degli Stati Uniti per popolazione e la più importante della Pennsylvania, dopo molteplici progetti portati a compimento nel triangolo tra New York, Boston e Washington.Il portafoglio ordini totale del gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 921 milioni di euro. Da gennaio 2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a 102 milioni.