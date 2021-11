Somec: commessa da 45 Mln$ per nuova sede di Rolex a New York

Daniela La Cava 8 novembre 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Somec, attraverso la controllata Fabbrica LLC, ha acquisito una nuova commessa per un valore di 45 milioni di dollari relativa allo sviluppo della facciata esterna dell’headquarter di Rolex, sulla Fifth Avenue a New York con inizio lavori nel secondo semestre 2022 e consegna prevista nel primo trimestre 2023. Lo si apprende in una nota della società veneta specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale.In particolare, Fabbrica lavorerà alla progettazione, produzione e installazione di vetrate rivestite in alluminio (alte oltre 16 metri) nell’atrio al piano terra, e all’allestimento dell’intera facciata esterna per un’area di circa 13 mila metri quadrati con vetrate a doppio strato ad alte prestazioni, e con tende frangisole incorporate.