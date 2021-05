Somec: commessa da 26 mln$ per Ragon Institute a Cambridge

Daniela La Cava 3 maggio 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Somec, attraverso la controllata Fabbrica LLC, ha acquisito una nuova commessa per un valore di oltre 26 milioni di dollari nella divisione Landscape (segmento Building Façades), con consegna prevista entro il 2022. La nuova commessa riguarda la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione di elementi di facciata per la costruzione della nuova sede del Ragon Institute, l'istituto creato da Massachusetts General Hospital, MIT e Harvard University allo scopo di studiare il sistema immunitario per la prevenzione e la cura delle malattie, con il contributo di una donazione della Ragon Foundation. Lo si apprende in una nota della società veneta nella quale si precisa che il nuovo edificio si svilupperà su sette piani, in un’area prospiciente a Kendall Square, il fulcro dello sviluppo immobiliare al servizio della ricerca e dell’innovazione tecnologica di Cambridge.Fabbrica LLC si occuperà della progettazione e produzione delle superficie vetrate dell’edificio con sottili elementi verticali con funzione di schermare la luce solare e massimizzare l’efficienza energetica, caratterizzate da un elevato grado di complessità tecnica. Con questa nuova commessa salgono a oltre 58 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno, mentre il portafoglio ordini totale del Gruppo al 31 dicembre 2020 era pari a 767 milioni di euro.