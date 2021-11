Soluzione Tasse vola a +11% al debutto sull'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia)

Titta Ferraro 5 novembre 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Debutto in forte rialzo per Soluzione Tasse, società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane.Il titolo segna +11,48% a 3,01 euro nel giorno del suo debutto sull'Euronext Growth Milan (ex Aim Italia).Il prezzo di collocamento delle azioni era stato fissato in 2,70 euro per azione, con una capitalizzazione della Società pari a circa euro 40 milioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa euro 13 milioni. Il flottante è pari al 32,5% del capitale sociale di Soluzione Tasse.Il collocamento è stato rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri è stato chiuso con successo con il collocamento di 4.815.000 nuove azioni. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori qualificati.