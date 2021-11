Soluzione Tasse a Piazza Affari, debutto previsto per il 5 novembre

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Settimana ricca di quotazioni a Piazza Affari. La nuova matricola in arrivo è Soluzione Tasse, società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane (il Gruppo Soluzione Tasse). Quest'ultima ha ricevuto oggi l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). L’inizio delle negoziazioni è fissato per venerdì 5 novembre 2021.Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,70 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa euro 40 milioni. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa euro 13 milioni. Il flottante è pari al 32,5% del capitale sociale di Soluzione Tasse. Il collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri è stato chiuso con successo con il collocamento di 4.815.000 nuove azioni. La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori qualificati.“La quotazione di Soluzione Tasse è un passaggio essenziale per il nostro sviluppo. L’esito positivo della raccolta ci rende particolarmente orgogliosi anche per lo standing degli investitori che sono entrati con la quotazione. I fondi raccolti ci permetteranno anche di procedere con sviluppi futuri in ambito tecnologico che consentiranno a Soluzione Tasse di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze delle PMI che cercano il supporto della consulenza strategica per il proprio sviluppo. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto fin dalla sua nascita nel 2016”, commenta Gianluca Massini Rosati, presidente del consiglio di amministrazione di Soluzione Tasse.