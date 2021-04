Solo auto elettriche dal 2035, lo stop a diesel e benzina in UE chiesto da Coca-Cola, Enel X e altre 25 grandi aziende

Titta Ferraro 26 aprile 2021 - 14:19

Niente auto diesel, benzina e anche ibride entro il 20235. E' la richiesta avanzata alla commissione Europea, al Parlamento europeo e ai governi dei Paesi membri Ue da ben 27 grandi aziende globali. Fissare un obiettivo di CO2 per i costruttori di veicoli a 0 grammi per chilometro potrebbe inaugurare "una nuova era di mobilità a zero emissioni", si legge nell'appello lanciato da colossi quali Coca-Cola, Ikea, Sky, Uber, Volvo e le italiane Enel X e Novamont. Oltre a 27 aziende, l'appello è stato sottoscritto da sei associazioni di automotive, energia, sanità, finanza.I 33 firmatari fanno presente come auto e veicoli commerciali leggeri siano responsabili del 15% di tutte le emissioni di CO2 in Europa e sono anche la maggiore fonte (26%) di emissioni tossiche di ossido di azoto "che provocano malattie croniche e la morte prematura di 54mila europei ogni anno"; inoltre ogni anno vengono spesi 200 miliardi di euro per l’importazione di petrolio.Nel 2020 la domanda di veicoli elettrici ha raggiunto oltre il 10% delle auto vendute in Europa.