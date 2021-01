Solar Ventures: completato il finanziamento di 2 impianti fotovoltaici in Sardegna

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Solar Ventures ha completato il finanziamento di 2 impianti fotovoltaici per un totale di 6 MWp in Sardegna con il sostegno fornito da Ubi Banca del valore di euro 5,5 milioni.Gli impianti, di cui si avvierà la costruzione a breve, sono localizzati nelle aree industriali di Lula, in provincia di Nuoro, e di Cargeghe, in provincia di Sassari, e sono stati ammessi entrambi alle aste e registri del Decreto Fer I. BayWare sarà l’appaltatore che costruirà l’impianto con contratto EPC e ne effettuerà poi la manutenzione. La connessione alla rete è prevista per settembre 2021. “Siamo molto contenti di aver chiuso il finanziamento e avviato la costruzione – afferma Michele Appendino, fondatore e Amministratore Delegato di Solar Ventures -. Anche se questi impianti sono relativamente piccoli, saranno i primi di una lunga serie. Le Rinnovabili, dopo molti anni da cenerentole dell’energia, stanno vivendo un momento davvero magico e noi siamo ottimamente posizionati per cavalcarlo”.Nell’operazione, Solar Ventures è stata affiancata da 4 Legal in qualità di advisor legale, Legance ha agito in qualità di advisor legale di UBI Banca, Moroni & Partners ha ricoperto il ruolo di advisor tecnico, mentre Wide Group ha fornito assistenza come advisor assicurativo.