Sol: emesse obbligazioni a lungo termine per 75 milioni di euro

Redazione Finanza 6 aprile 2022 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Solha annunciato di avere finalizzato il collocamento privato di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano, interamente sottoscritto da cinque investitori istituzionali (The Prudential Insurance Company of America, Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey, Prudential Term Reinsurance Company, Pruco Life Insurance Company e Gibraltar Universal Life Reinsurance Company). Nel dettaglio, si tratta dell'emissione di titoli per un importo complessivo di 75 milioni di euro, con scadenza ultima a 20 anni e cedola al 1,89%. I proventi del prestito obbligazionario, precisa la nota, saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attività societarie e gli investimenti in corso e futuri del gruppo, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal mercato.