Sogefi (Cir): stop temporaneo attività produttive negli stabilimenti in Italia, Spagna e Francia

Daniela La Cava 22 marzo 2020 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

Sogefi, società di componentistica auto del Gruppo Cir, annuncia che sarà temporaneamente disposta la sospensione delle attività produttive degli stabilimenti delle tre business unit del gruppo situati in Italia, Francia e Spagna, in scia alla diffusione in Europa della pandemia Covid -19 . In alcuni siti verrà mantenuta una minima capacità produttiva per soddisfare il fabbisogno relativo all’aftermarket.La decisione, precisa la società in una nota, è finalizzata in primo luogo alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti del gruppo e della comunità, a seguito dell’intensificarsi della diffusione del virus, ed è in linea con le disposizioni governative adottate nei paesi ove sono localizzati i siti. Tiene inoltre conto delle oggettive difficoltà riscontrate dall’intera filiera produttiva e del significativo calo della domanda. Le misure saranno implementate a livello locale in coordinamento con le parti sociali.Sogefi informa infine di lavorare in stretto contatto giornaliero con i propri partner ed è pronto a riavviare la produzione non appena le condizioni lo permetteranno.