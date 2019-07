Sofferenze nette in calo a maggio 2019 di 18 miliardi rispetto allo scorso anno

Alessandra Caparello 16 luglio 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Sofferenze nette a maggio 2019 a 32,6 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai 50,8 miliardi di maggio2018 (-18 miliardi pari a -36%). Questo il dato che emerge nel Rapporto mensile dell'Abi del mese di luglio.Per quanto riguarda i tassi di di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento, questi a giugno 2019 raggiungono nuovi minimi storici. In particolare, sottolinea l'Associazione, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,78% (1,85% a maggio 2019, 5,72% a fine 2007), mentre il l tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese a 1,36% (1,43% il mese precedente; 5,48% a fine 2007).