Societe Generale Securities Services in Italia nominata depositario da Primonial Luxembourg Real Estate

Alessandra Caparello 21 ottobre 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Societe Generale Securities Services (SGSS) in Italia ha ottenuto da Primonial Luxembourg Real Estate (PLRE) un mandato per fornire servizi di depositario e fund administration per il lancio del nuovo fondo “Primonial Italian Healthcare Fund”, dedicato all’acquisizione e alla gestione di asset healthcare in Italia.Lo annuncia il gruppo player chiave nel mondo del post trading con 6931 miliardi di asset in custodia.“La scelta di affidarci a SGSS per seguire il nostro percorso di crescita sul mercato italiano va nella direzione di volere al nostro fianco un partner che vanti in questo settore una comprovata esperienza e professionalità. Il posizionamento di SGSS sul mercato dei Real Estate risponde alla nostra necessità di sviluppare adeguate sinergie a supporto dei nostri ambiziosi progetti di sviluppo”, ha commentato Ronan Bodéré, Managing Director di PLRE. Lucrezia Brucoli, Head of Coverage di SGSS in Italia, ha aggiunto: “Siamo davvero onorati di poter annoverare tra i nostri clienti PLRE, una società leader nel mondo del Real Estate appartenente a Primonial Group, uno dei maggiori Asset Manager in Europa. Il mandato conferitoci come unico Provider conferma le strategie di crescita nel segmento dei Real Estate e la volontà di SGSS di potenziare la propria offerta commerciale a supporto di una clientela sempre più alla ricerca di soluzioni sinergiche e vincenti”.