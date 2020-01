Societe Generale Securities Services: Roberto Pecora nuovo a.d. per l'Italia

Daniela La Cava 20 gennaio 2020 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Societe Generale Securities Services nomina Roberto Pecora amministratore delegato e country head di SGSS(SGSS in Italia). Pecora, si legge in una nota, riporta al consiglio di amministrazione di SGSS e lavorerà in allineamento con David Abitbol, presidente del cda di SGSS e head of Societe Generale Securities Services (SGSS) e Alessandro Gumier, head of global banking and investor solutions in Italia. Basato a Milano, la sua nomina è effettiva dal primo gennaio 2020. Pecora prende il posto di Frédéric Barroyer, che di recente è stato nominato head of group retirement and employee savings di Societe Generale Insurance.“Grazie alla sua vasta conoscenza del mercato italiano, Roberto svolgerà un ruolo chiave nell’individuare la risposta più efficiente alle necessità di mercato, normative e tecnologiche dei nostri clienti, attingendo ad una gamma di servizi innovativi, e promuovendo il cross selling e le sinergie commerciali all'interno del Gruppo”, ha aggiunto Alessandro Gumier, Head of Global Banking and Investor Solutions in Italia.