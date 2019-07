Società Editoriale Il Fatto sbarca Su Euronext Growth

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

È avvenuto ufficialmente ieri il debutto di Società Editoriale Il Fatto (Seif) su Euronext Growth. Si tratta della seconda azienda italiana che realizza la doppia quotazione (dual listing) quest’anno, sia su Euronext sia su Borsa italiana. Seif (ticker code: ALSEI) si è quotata ieri tramite l’ammissione alla negoziazione diretta di 25.000.000 azioni. Il prezzo è stato fissato a 0,71 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato della società nel giorno della quotazione pari a 17,8 milioni circa."La rivoluzione digitale, la produzione televisiva, l’innovazione tecnologica e la differenziazione del nostro portafoglio prodotti sono elementi portanti della strategia di crescita di Seif, motivo per cui abbiamo deciso di quotarci in Borsa all’inizio di quest’anno - dichiara Cinzia Monteverdi, numero uno di Seif, nel corso della cerimonia di quotazione -. Si tratta di un progetto che non si limita ai confini nazionali, ma che guarda al mercato europeo e in particolare a quello francese. Ci auguriamo che il Dual Listing possa attrarre nuovi investitori stranieri, proprio per finanziare la produzione di contenuti televisivi di carattere internazionale e ampliare ulteriormente il nostro campo di distribuzione”.