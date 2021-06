Soci SIA approvano fusione per incorporazione di SIA in Nexi

Titta Ferraro 21 giugno 2021 - 13:56

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di SIA, riunitasi oggi sotto la presidenza di Federico Lovadina con la partecipazione del 96,1% del capitale della società, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di SIA in Nexi.Il closing della fusione è condizionato al verificarsi di talune condizioni sospensive standard per operazioni di questa tipologia, tra cui l’ottenimento delle relative autorizzazioni, inclusa quella dell’Autorità Antitrust competente.