Snam tonica sul Ftse Mib, Patuanelli indica 3 mld di investimenti nell'idrogeno verde

Redazione Finanza 29 settembre 2020 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Andamento positivo oggi per Snam che segna +0,62% a 4,52 euro. Stando a quanto riferito da Quotidiano Energia, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ritiene che le risorse per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia potrebbero ammontare ad almeno 3 miliardi di euro, includendo sia la nuova manovra di dicembre che le risorse provenienti dal Recovery Plan. Patuanelli ha precisato che il governo sta già valutando alcuni progetti sullo sviluppo dell'idrogeno verde e l'Italia intende allinearsi con gli altri Stati membri in termini di capacità di idrogeno verde da installare e l'Italia dovrebbe sfruttare la sua posizione geografica strategica per diventare un hub di idrogeno verde e potenzialmente trasportare l'idrogeno verde dal Nord Africa, dove può essere prodotto con abbondanti e più economiche energie rinnovabili.Tra i principali paesi spicca la Francia che in termini di capacità di idrogeno verde punta entro il 2030 a 6,5 GW, seguita da Germania con 5GW (di cui 2GW elettrolizzatore e 3GW di capacità rinnovabile ad hoc), Spagna con 4GW e Paesi Bassi con 3-4GW.