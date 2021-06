Snam sigla accordo con Corinth Pipeworks per la fornitura di 440 km di tubazioni per idrogeno

Alessandra Caparello 3 giugno 2021 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

Corinth Pipeworks, società del gruppo Cenergy Holdings specializzata nella realizzazione di condotte in acciaio, fornirà a Snam 440 km di tubazioni di nuova costruzione, tra le prime certificate per il trasporto di idrogeno fino al 100% in una rete gas a livello europeo.La collaborazione tra Snam e Corinth Pipeworks, si legge in una nota, è finalizzata all'adozione di soluzioni tecnicamente ed economicamente efficaci per il trasporto in sicurezza di idrogeno lungo una rete di condotte in acciaio ad alta pressione, ampio diametro ed elevata resistenza, in linea con lo standard ASME B31.12 opzione B. L'obiettivo è far sì che tubazioni costruite oggi e integrate nella rete gas esistente siano pronte a soddisfare il mix energetico del futuro. Come richiesto da questo standard, i tubi in acciaio (grado L415ME), con un diametro esterno di 26" (660 mm) e spessori di 11,1 mm e 15,9 mm, sono stati testati in laboratorio per mantenere la massima pressione durante il trasporto di quantitativi di idrogeno fino al 100%.