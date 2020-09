Snam si scalda sul Ftse Mib con promozione a buy di Goldman Sachs

Daniela La Cava 23 settembre 2020 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Snam avanza sul Ftse Mib, mostrando una crescita di quasi il 3% in scia alla promozione firmata da Goldman Sachs. In un report dal titolo "Green Hydrogen. The next transformational driver of the utilities industry", gli esperti della banca d'affari Usa si sono soffermati, tra i vari titoli, sull'italiana Snam, portando il rating a buy dal precedente sell e il prezzo obiettivo da 4,25 a 5 euro."Dato l'aumento della valutazione del core business e l'opportunità nell'idrogeno di Snam, ci spinge a credere che lo sconto rispetto ai peer sia ingiustificato", segnalano gli esperti aggiungendo "la riconfigurazione della rete di trasporto del gas e degli impianti di stoccaggio potrebbe comportare una opportunità di investimento di 8 miliardi di euro per Snam (2025-50); equivalente a circa il 40% dell'attuale Rab 2021".