Snam punta sulle tecnologie per idrogeno verde: al via partnership con ITM Power

Daniela La Cava 23 ottobre 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Snam punta sulle tecnologie per idrogeno verde. Il gruppo italiano ha annunciato ieri di avere sottoscritto un accordo di partnership con ITM Power, società di diritto inglese quotata alla London Stock Exchange sull’Aim (Alternative Investment Market) tra i maggiori produttori globali di elettrolizzatori, componenti essenziali per ricavare idrogeno da fonti rinnovabili tramite elettrolisi dell’acqua.In base ai termini raggiunti, l'accordo prevede l’avvio di una collaborazione commerciale e tecnologica per future iniziative di sviluppo congiunte e il contestuale ingresso di Snam nell’azionariato di ITM Power con una partecipazione di minoranza e un investimento di 30 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro), nell’ambito dell’aumento di capitale – annunciato ieri – da 150 milioni di sterline offerto in sottoscrizione, oltre che a Snam, a investitori istituzionali e agli azionisti. La sottoscrizione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale di ITM Power avverrà per cassa, utilizzando le disponibilità finanziarie di Snam.Nell’ambito della partnership, Snam avrà la possibilità di acquisire competenze tecniche rilevanti nel settore, con l’ingresso di propri rappresentanti in due comitati (Strategic Advisory Committee e Technology Management Committee) che supportano il board di ITM Power nelle decisioni chiave sulle attività commerciali e di ricerca e sviluppo. La partnership tra Snam e ITM Power permetterà inoltre alle due società di creare sinergie per lo sviluppo di nuovi progetti, anche attraverso il distaccamento di risorse Snam presso ITM Power.