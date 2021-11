Snam: piano 2021-2025 indica investimenti per 8,1 mld e +4,5% medio annuo dell'ebitda

Redazione Finanza 29 novembre 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Il piano 2021-2025 con visione al 2030 di Snam prevede investimenti totali al 2025 per 8,1 miliardi di euro (+700 milioni vs piano 2020-2024) per l’accelerazione nello stoccaggio e negli investimenti nei progetti green. La RAB tariffaria raggiungerà 21,4 miliardi di euro nel 2022 ed è vista crescere di oltre il 2,5% medio annuo nel 2021-2025 e oltre il 3,5% nel 2025-2030.L'ebitda è stimato in crescita del 4,5% medio annuo nel periodo 2022-2025. L'utile netto invece è visto crescere del 3% medio annuo nel periodo 2022-2025. Infine confermata la crescita del dividendo per azione del 5% al 2022, estesa al 2025 la crescita minima del 2,5% prevista nel periodo 2022-2024.