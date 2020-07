Snam: perfezionata l’acquisizione del 49% di ADNOC Gas Pipelines

Valeria Panigada 15 luglio 2020 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Snam, in consorzio con cinque fondi internazionali, ha perfezionato l’acquisizione del 49% di ADNOC Gas Pipeline Assets, a seguito del verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste. L’operazione valuta il 49% di ADNOC Gas Pipelines, società che detiene per 20 anni i diritti di gestione di 38 gasdotti negli Emirati Arabi Uniti, circa 10,1 miliardi di dollari. Per Snam, che è l’unico operatore industriale del consorzio, si tratta "di un’importante opportunità di investimento in un’infrastruttura strategica, anche nel quadro di possibili future collaborazioni nella transizione energetica nell’area del Golfo", precisa il gruppo.