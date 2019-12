Snam: parte buyback per massimi 150 mln di euro

Daniela La Cava 16 dicembre 2019 - 10:03

Snam ha annunciato l'avvio del riacquisto di azioni proprie (share buyback) nell’ambito dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti del 2 aprile 2019 e nei termini già comunicati al mercato il 21 novembre 2019 in occasione della presentazione del piano strategico.Snam ha sottoscritto con un intermediario un buyback agreement, il quale procederà all’eventuale acquisto delle azioni Snam in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare. Il contratto prevede il riacquisto di azioni ordinarie Snam a partire da oggi e fino al 17 marzo 2020, per un controvalore massimo pari a 150 milioni di euro.Gli eventuali acquisti verranno effettuati sul mercato Mta, si legge in una nota, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana. Snam comunicherà al mercato i dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate. Ad oggi, Snam detiene in portafoglio 94.000.000 azioni proprie, pari al 2,77% del capitale sociale. Le società controllate non posseggono azioni Snam.