Snam: nuovo target riduzione emissioni di metano del 55%

Titta Ferraro 4 novembre 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di metano per il gruppo Snam che porta l'asticella a -55% al 2025 su base 2015 rispetto al -45% precedentemente indicato. Si tratta di un obiettivo più ambizioso di quello raccomandato dalla Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0."Prosegue lo sviluppo dei nuovi business della transizione energetica con investimenti e progetti nell’idrogeno, nel biometano, nell’efficienza energetica e nella mobilità sostenibile. Si rafforza il nostro impegno ESG in favore dei territori, delle comunità e dell’ambiente, con un nuovo target di riduzione delle emissioni di metano in vista dell’obiettivo delle zero emissioni nette dirette e indirette al 2040”, ha affermato Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam.