Snam: interesse per gasdotto Rover negli Usa, per Equita operazione effettivamente allo studio

simone borghi 10 settembre 2019 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Snam guarda agli Stati Uniti. Come riportato da Reuters e alcuni quotidiani, la utility italiana potrebbe essere interessata al 33% del gasdotto Rover (US) messo in vendita da Energy Transfer (TSO Statunitense). “Il controvalore di questa operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di dollari considerando il valore di circa 6 miliardi per il 100% dell’asset” affermato gli analisti di Equita, che consigliano l’Hold sul titolo Snam con un target price a 4,6 euro.“Riteniamo che l’operazione sia effettivamente allo studio e che novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane”, spiega la Sime e aggiunge che “secondo i quotidiani Snam potrebbe partecipare alla gara per l’asset anche in consorzio con altri operatori, in modo da mantenere l’investimento più in linea con il rischio/rendimento previsto dal piano strategico (Ebitda dell’asset a circa 500 milioni di euro)”.Equita conclude: “Si tratta di una novità per Snam (finora interessata all’espansione in Europa) che sposta il profilo di rischio/rendimento (paese non presidiato dal gruppo). Da valutare anche le opzioni di crescita ulteriore, considerando che i criteri di investimento prevedono per il gruppo una presenza industriale e non finanziaria”.