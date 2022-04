Snam in testa al Ftse Mib, analisti attendono aumento investimenti in scia crisi del gas

Titta Ferraro 6 aprile 2022 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Bene oggi Snam (+1,8% a 5,25 euro) che sfrutta il suo appeal da titolo difensivo in una giornata dove le vendite stanno nettamente prevalendo sui mercati (-1,39% il Ftse Mib).Stando a quanto riferisce QE, è partita la consultazione Arera sui piani 2022/2030 dei nove Tso gas italiani. SNAM ha presentato il piano decennale di investimenti per la gestione della rete di Trasporto Gas. Il piano da 12 mld di euro, che non non tiene conto delle evoluzioni recenti legati alla crisi del gas e alla guerra in Ucraina, è sostanzialmente in continuità con il precedente, con l`eccezione del progetto per l`idrogeno verde."La crisi del gas potrebbe portare ulteriori investimenti, come ad esempio le due navi floating, di cui una potrebbe essere presa in leasing (stimiamo per un costo di 300-400 mln)", rimarca Equita che aggiunge: "Se sarà incrementato l`import di gas dal mediterraneo e dal TAP, potrebbe essere considerato anche l`anticipo degli investimenti per il rafforzamento della dorsale adriatica, progetto da 2.4 bn il cui completamento è previsto nel 2034 con gran parte dei capex dopo il 2030".