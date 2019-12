Snam: il Climate Action Bond si quota sul segmento green & social di ExtraMOT PRO

simone borghi 18 dicembre 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su ExtraMOT PRO al Climate Action Bond di Snam. L'emissione, lanciata a inizio 2019, ha un controvalore di 500 milioni di euro, paga interessi pari all’1,250% del valore nominale e ha scadenza il 28 agosto 2025.I proventi del Climate Action Bond saranno utilizzati da Snam per finanziare investimenti nel biometano e nell’efficienza energetica e, al contempo, per il miglioramento dell’impatto ambientale delle attività della società, in vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni di metano del 40% entro il 2025 e di CO2 equivalente diretta e indiretta del 40% entro il 2030. Tali investimenti rientrano nel progetto SnamTec, il cui obiettivo è accelerare la capacità innovativa di Snam e dei suoi asset per cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del sistema energetico. Gli investimenti di SnamTec in innovazione e transizione energetica sono superiori a 1,4 miliardi di euro al 2023.Con il Climate Action Bond di Snam, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana raggiunge il numero di 95 strumenti quotati dalla nascita del segmento.